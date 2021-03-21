Новосибирск, 21 марта. Четверо посетителей новосибирского бара до полусмерти избили 56-летнего мужчину на улице Бориса Богаткова и скрылись.

Пострадавший находится в критическом состоянии в больнице – у него диагностированы контузия одного глаза, переломы носа и черепа, тяжёлая черепно-мозговая травма.

Как стало известно ФАН, избиение мужчины произошло поздно вечером 20 марта у бара «ШашлыкоFF», где до происшествия отдыхали все участники конфликта. По словам свидетелей, драку спровоцировали четверо мужчин неславянской внешности, которые сначала приставали к посетителям кафе, а потом к женщинам на улице.

«В 23:00 по местному времени мы своей семьей собрались на выход из бара и вызвали такси. Спустившись на улицу, пошли в сторону перекрестка улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Эти стояли там же и стали кричать в сторону моей жены оскорбления и угрозы. Я с сыном-подростком вступился за супругу. Толпа втроем накинулась на моего отца — его запинывали лежачего, прыгали на голове, пока я давал отпор четвертому. Когда они закончили с ним, толпой напали на меня и 16-летнего сына. В это время нам на помощь выбежали остальные посетители бара, и эти изверги убежали», — рассказал ФАН сын потерпевшего Сергей Астахов.

По словам родственников, сейчас пострадавший мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Заявление по поводу конфликта по этому адресу поступило в Октябрьский отдел полиции 20 марта в 23:30. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили ФАН в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области.

Предполагаемых нападавших зафиксировали видеокамеры кафе и ближайшего торгового центра. За помощью в розыске преступников сын пострадавшего также обратился к пользователям социальных сетей, которые смогли узнать на видео одного из нападавших. Предположительно, речь идет о выходце из Кавказа 1990 года рождения, который проживает в Новосибирске.

Напомним, следователи проверяют мать и отчима погибшего в Новосибирской области шестилетнего мальчика на причастность к его убийству. Труп несовершеннолетнего обнаружили в одном из домов дачного поселка Кудряшовский. На теле мальчика было множество травм. По версии сотрудников СК, ребенок мог получить их после конфликта с отчимом и матерью.