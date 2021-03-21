Трое мужчин погибли ночью при пожаре в новосибирском селе

Новосибирская область, 21 марта. Трое мужчин погибли ночью при пожаре в частном доме в селе Шарчино Сузунского района. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, все погибшие обнаружены при разборе обгоревших конструкций.

«Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 01:11 часов. На момент прибытия первого пожарного расчета бревенчатый дом и веранда полностью горели открытым огнем, произошло обрушение кровли», — сообщили ФАН в МЧС.

На ликвидацию пожара потребовалось 27 минут.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

«Личности и возраст погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СК по Новосибирской области.

На месте трагедии работают дознаватели МЧС России и следователи СКР в составе оперативно-следственной группы.

Напомним, ранее три ребенка спаслись из пожара в частном секторе Октябрьского района Новосибирска. Во время крупного пожара сгорели дом и баня многодетной семьи.