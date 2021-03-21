Два человека пострадали в лобовом ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 21 марта. Крупная дорожная авария произошла в Ленинском районе города.

Как рассказали ФАН в ГИБДД УМВД России по Новосибирску, лобовое столкновение с встречным автомобилем совершила 19-летняя девушка накануне вечером.

«В 21:16 часов девушка 2002 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Solaris следовала по проезду Энергетиков, напротив дома 256 улицы Большая выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Toyota RAV4 под управлением водителя 1986 года рождения, который следовал во встречном направлении», — сообщили ФАН в ГИБДД.

В результате ДТП водитель внедорожника получил открытый перелом ноги. По рассказу очевидцев, его зажало в салоне. 19-летняя девушка-водитель от удара вылетела из окна Hyundai на дорожную часть. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали медики реанимобиля.

Остальные обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее в крупной автокатастрофе на Бугринском мосту погиб водитель Lexus RX, два человека ранено. Аварию спровоцировал водитель Toyota Lite Ace Noah, который не справился с управлением и, протаранив искусственное ограждение, вылетел на встречную полосу движения