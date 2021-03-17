Экстренно эвакуирована гимназия №11 в Новосибирске

Новосибирск, 17 марта. Срочную эвакуацию провели новосибирские спасатели в гимназии №11 в Октябрьском районе города.

Детей и персонал образовательного учреждения вывели из здания на улице Федосеева примерно в 8:30 часов утра. Всех эвакуированных пришлось размещать в подъездах соседних домов. В самой гимназии до настоящего момента работает служба полиции.

Оперативно прокомментировать происшествие ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли, информация уточняется. Однако днем ранее аналогичную эвакуацию провели в гимназии № 14 из-за ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве.