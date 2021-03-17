В Новосибирске кондуктор пыталась за шкирку выкинуть пенсионера из троллейбуса

Новосибирск, 17 марта. Кондуктор троллейбуса набросилась на пожилую пассажирку из-за отсутствия денег на проезд.

Конфликт произошел вечером накануне в салоне троллейбуса 23-го маршрута. Момент нападения кондуктора на пассажира попал на видео очевидцев. На кадрах видно, как кондуктор в истерике оскорбляет и хватает старушку за вещи и тащит в сторону выходы.

Неприятную ссору остановил один их пассажиров, который вступился за пожилую женщину и купил для нее билет. После этого кондуктор успокоилась и оставила пенсионерку в покое.

«Эта кондуктор и с остальными пассажирами разговаривала на повышенных тонах», — рассказали свидетели происшествия.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как петербургский кондуктор помог потерявшемуся мальчику вернуться в родное село Сертолово. Он посадил потерявшегося и напуганного ребенка в автобус и довез до дома.