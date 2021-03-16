В Новосибирске экстренно эвакуированы учащиеся и педагоги гимназии №14

Новосибирск, 16 марта. Срочная эвакуация школьников и педагогов проведена в гимназии №14 «Университетская» на проспекте Карла Маркса.

Как рассказали ФАН в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области, проверка учебного учреждения с эвакуацией людей проведена по сообщению о минировании, которое поступило в отдел полиции №7 через интернет-приемную сайта МВД.

«На место прибыла оперативная группа, в ходе обследования помещений предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружено. Учебное учреждение продолжает работу в прежнем режиме. По данному факту проводится проверка», — уточнили ФАН в ведомстве.

По рассказу очевидцев, помимо служб спасения в операции участвовали педагоги и родители гимназистов, которые приехали за своими детьми по просьбе классных руководителей.

Всего стены здания покинуло больше семисот человек, среди них 680 детей.

Напомним, последний раз массовая эвакуация школ по сообщению о готовящемся взрыве прошла в Новосибирске восьмого февраля. По решению руководства образовательных учреждений были эвакуированы учащиеся лицея №9 и школы №137. Тревога поднята из-за видеосообщения в социальной сети.