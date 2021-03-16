Три ребенка спаслись из пожара в частном секторе Новосибирска

Новосибирск, 16 марта. В частном секторе Октябрьского района города произошел крупный пожар — сгорели дом и баня многодетной семьи.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании жилого дома по ул. Набережная Плющихи поступило около шести часов утра.

«К прибытию первого пожарного расчета полностью в огне были дощатый дом переменной этажности и баня. Происходило интенсивное распространение огня на соседние жилые строения и надворные постройки. Ликвидировать горение удалось в течение часа», — сообщили ФАН в ведомстве.

Во время пожара в доме находилось трое детей и двое взрослых человека. Все они успели эвакуироваться до приезда спасателей.

В тушении была задействована большая группа спасателей, в нее вошли 31 человек и 9 единиц техники. Общая площадь пожара составила 240 кв.м.

«В результате происшествия огнём уничтожена кровля и межэтажные перекрытия дома по всей площади, повреждены надворные постройки», — уточнили в МЧС.

Напомним, ранее один человек погиб в пожаре общежития в Калининском районе города. Тело обгоревшего мужчины обнаружено спасателями во время тушения в одной из комнат.