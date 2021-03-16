Один человек погиб в массовом ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске

Новосибирск, 16 марта. В крупной автокатастрофе на Бугринском мосту погиб водитель Lexus RX, два человека ранено.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции, массовое столкновение четырех автомобилей произошло в 18:30 часов накануне. Аварию спровоцировал водитель Toyota Lite Ace Noah, который не справился с управлением и, протаранив искусственное ограждение, вылетел на встречную полосу движения, где совершил столкновение с Lexus RX400 затем с грузовиком MAN и опрокинулся. От удара Lexus столкнулся с Toyota Vitz, легковушку отбросило на искусственное ограждение, перевернуло и выбросило на встречную полосу.

«В результате дорожного происшествия погиб водитель Lexus 1985 года рождения, водители Toyota Vitz и Toyota Lite Ace госпитализированы с различными травмами», — рассказали ФАН в ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

Погибший оказался зажат в салоне своего автомобиля. Спасателям пришлось вытаскивать его из груды искореженного металла при помощи специального оборудования. Но спасти его жизнь медики не успели.

Напомним, ранее один человек погиб в ДТП со снегоуборочным грузовиком под Новосибирском. Жертвой столкновения с коммунальной техникой стал 55-летний водитель ВАЗ-2107.