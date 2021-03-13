Пожар в новосибирском общежитии унес жизнь одного человека

Новосибирск, 13 марта. Тело обгоревшего мужчины обнаружено во время тушения пожара в одной из комнат общежития в Калининском районе города.

Возгорание произошло в девятиэтажном здании по улице Объединения около пяти часов вечера.

«Пожарные расчеты прибыли на место вызова через пять минут. Горела комната на втором этаже, присутствовало сильное задымление на лестничной клетке. В горящей комнате пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни и передали его бригаде медиков. Горел диван и домашние вещи на площади 8 кв.м», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Во время пожарно-спасательной операции огнеборцы эвакуировали из общежития трех детей и 22 взрослых. Оперативные действия предотвратили распространение огня на соседние комнаты.

Напомним, ранее во время пожара в пустой квартире жилого 25-этажного дома на улице Дуси Ковальчук спасатели эвакуировали девять детей и 29 взрослых.