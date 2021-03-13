Один человек погиб в ДТП с уборочной техникой под Новосибирском

Новосибирск, 13 марта. Ночью по дороге в Сокур произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 со снегоуборочным грузовиком. Погиб 55-летний водитель легковушки.

«В 2 часа 15 минут мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2107, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь», при неустановленных обстоятельствах на 27 км трассы совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ дорожно-коммунальных служб, под управлением 47-летнего мужчины. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — рассказал ФАН руководитель пресс-службы ГИБДД Сергей Стародымов.

От столкновения с большегрузом легковой автомобиль целиком смяло. В его салоне находился только водитель. Мужчина погиб на месте.

Напомним, ранее в ДТП с коммунальной техникой погибла пожилая жительница Новосибирска. Женщину задавил занятый уборкой снега грузовой «Урал» во дворе жилого дома №13 по улице Академика Лаврентьева. В момент происшествия он ехал задним ходом.