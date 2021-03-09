Новосибирский депутат обвинил мэрию в неэффективном отлове бродячих собак

Новосибирск, 9 марта. Из-за проблем с бездомными собаками в мэрии инициирована прокурорская проверка.

По данным независимого депутата горсовета Ростислава Антонова, безнадзорные животные стали чаще нападать на людей в общественных местах Новосибирска. В отдельных районах города они поселились целыми стаями и не пускают туда местных жителей.

«Официальные обращения в службу отлова не дают никаких результатов, бригады приезжают на вызов и уезжают ни с чем. Собаки становятся все агрессивнее и, возможно, способны загрызть ребенка», — рассказал ФАН Ростислав Антонов

По его словам, на днях стая диких псов съела домашнего кота на улице Владимировский спуск. Нападение животных попало на видео очевидцев. На кадрах видно, как голодная свора собак большого и среднего размера лаем сгоняет кота с забора, а потом растерзывает и съедает его.

«Если верить данным администрации города, для решения проблемы необходимо строительство новых приютов, способных одновременно содержать 750 собак и 150 кошек. Однако достаточных мер для решения этих задач не предпринимается. Я направил запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации», — добавил собеседник ФАН.

В 2020 году мэрией Новосибирска были разработаны технические задания и проведены аукционы по отлову и содержанию животных без владельцев в приюте, но все они признаны несостоявшимися.

Напомним, ранее в Октябрьском районе города во дворе жилого дома стаффордширский терьер напал на женщину с собачкой и отгрыз животному лапу. По словам хозяйки травмированной собаки, нападение было внезапным и точным.