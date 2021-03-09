Под Новосибирском со штыря на заборе спасатели сняли пьяного мужчину

Новосибирск, 9 марта. Пьяный мужчина напоролся на пику металлического забора частного дома в поселке Элитном.

Несчастный случай произошел под утро 8 марта. Как рассказали очевидцы, пострадавший таким образом хотел присоединиться к компании знакомых. Но зацепился за острый штырь и проткнул ногу. Вызволять бедолагу с забора пришлось специальной бригаде спасателей с медиками.

Мужчина сперва сопротивлялся. Но под натиском убеждений товарищей сдался. Его освободили и с рваной раной ноги поместили в карету скорой помощи.

Напомним, ранее новосибирские спасатели эвакуировали из горящего дома в Новосибирске десятки людей. Среди них было девять девять детей. Пожар возник в жилом 25-этажном доме на улице Дуси Ковальчук .