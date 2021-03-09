Пивной магазин загорелся в Новосибирске

Новосибирск, 9 марта. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в павильоне с газовым баллоном на улице Фадеева.

ЧП произошло утром в здании пивного магазина. Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, никто из людей не пострадал, горели фритюр и мебель.

«Внутри помещения присутствовало сильное задымление и высокая температура. Во время разведки пожарные в павильоне людей не обнаружили, но эвакуировали газовый баллон, не допустив осложнения обстановки», — уточнили в ведомстве.

Открытое горение огнеборцы ликвидировали за пять минут. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека.

Напомним, ранее Новосибирский пенсионер спас из горящего дома детей и потушил пожар до приезда пожарных. Несчастный случай произошел в небольшом селе Абрамово Новосибирской области днем 3 марта. В отсутствие родителей 12-летний ребенок со спичками в руках решил проверить работу новой противопожарной сигнализации и поджег штору на окне в своей комнате.