Мужчина выжил после смертельного падения с моста в Новосибирске

Новосибирск, 8 марта. 27-летний мужчина спрыгнул с Октябрьского моста на глазах очевидцев.

Инцидент произошел накануне днем. Как сообщают свидетели случившегося, после прыжка с 15-метровой высоты мужчина ударился о лед. Ему на помощь вызвали бригаду спасателей, которые прибыли через несколько минут.

«Спасатели в специальных гидрокостюмах спустились по раздвижной лестнице от набережной на лед и дошли до упавшего. Выяснилось, что он не погиб, но получил сильные травмы», — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Со льда травмированного мужчину вынесли на эвакуационном щите при помощи очевидцев происшествия и передали бригаде скорой помощи. Сообщается, что пострадавший получил переломы ног и спины.