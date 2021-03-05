В новосибирском лицее расследуют дело о склонении к суициду школьников

Новосибирск, 5 марта. Запрещенный видеоролик о массовом самоубийстве детей из социальной сети TikTok попал в чат учеников начальных классов новосибирского лицея.

Видео с одноклассниками поделилась одна из девочек. Вопросы суицида очень сильно взволновали школьников, на их переписку обратили внимание встревоженные родители.

В образовательном учреждении ФАН рассказали, что не хотели бы привлекать к ситуации постороннее внимание, проблемой очень осторожно занимаются специалисты.

«Пока с учащимися работают психологи вместе с родителями. Сейчас наша задача ни в коем случае не травмировать детей, потому что мы не знаем, что может быть у них в голове», — сообщила собеседница ФАН из администрации лицея.

По словам подписчицы редакции «АСТ-54», приславшая видео в чат школьница, как и другие дети, не знала, что такое суицид, а просто хотела хайпануть на популярной теме.

«Мне бы хотелось, чтобы проблема пресекалась на корню, и наши дети были защищены от нежелательного контента в сети. Бороться нужно с причиной, а не со следствием. Если бы Роскомнадзор оперативно удалял подобные видео, сейчас наши дети и мы, родители, не испытывали бы ненужного стресса на пустом месте, вызванного визитами специалистов по делам несовершеннолетних и силовиков», — добавила женщина.

Массовая акция против подростков была запланирована в России на 3 марта. Посты на эту тему распространялись в соцсети TikTok с уникальным хештегом. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать по данному факту доследственную проверку.