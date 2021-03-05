Гигантская вывеска супермаркета чуть не убила прохожих в Новосибирске

Новосибирск, 5 марта. В Кировском районе города над входом в супермаркет «Мария-Ра» обрушился металлический навес с вывеской.

Инцидент произошел днем на улице Зорге. Как сообщают очевидцы, конструкция рухнула в тот момент, когда у входа стояли двое покупателей.

«Отец и сын, волей случая, оказались в пустотах упавшей вывески. Молодой человек получил легкую травму», — сообщили свидетели происшествия.

Напомним, ранее ледяная глыба обрушилась с кровли дома на автомобиль с людьми на улице Телевизионной. Куски наледи сошли с самодельной крыши одного из балконов.