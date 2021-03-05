Новосибирский пенсионер спас из горящего дома детей и потушил пожар до приезда спасателей

Внимательный сосед остановил трагедию в самый последний момент.

Несчастный случай произошел в небольшом селе Абрамово Новосибирской области днем 3 марта. В отсутствие родителей 12-летний ребенок со спичками в руках решил проверить работу новой противопожарной сигнализации и поджег штору на окне в своей комнате.

Ткань воспламенилась за считанные секунды. Дымовой извещатель сработал, но остановить огонь ребенку уже было не под силу. Пламя перекинулось на пластиковый подоконник и стену. Жилище мгновенно заволокло дымом. Помимо подростка в доме находился его двухлетний брат.

Сигнал противопожарного устройства услышал Владимир Гурдашев из дома напротив и немедленно бросился к соседям. Он знал, что двое детей остались в доме без взрослых.

Когда вбежал в помещение, комнаты уже заволокло густым едким дымом. Напуганные братья стояли в ядовитом тумане неподвижно, смотрели на происходящее и не знали, что делать.

«Я отвел мальчишек в сторону и потушил огонь. Распахнул все окна и двери. Горела штора, пластиковый подоконник и стена в одной из детских комнат. Все было в дыму. Еще две минуты, и дети бы задохнулись», — рассказывает о случившемся ФАН пенсионер Владимир Гурдашев.

Когда через семь минут подъехали пожарные, дети уже были вне опасности. Спасателям оставалось затушить небольшое пламя на кровле дома.

В поселке никто не удивился поступку односельчанина. Как рассказала ФАН глава поселения Светлана Чернакова, здесь принято помогать соседям. Каждый может рассчитывать на выручку, чтобы ни стряслось.

«Это нормальное событие для села. У нас всегда, если что-то где-то случается, не дай Бог, соседи оказывают помощь. Просто на тот момент пришлось ему помочь. Я, например, от него ожидала бы такой поступок. Он вообще очень хороший, добрый и внимательный человек. Детей любит, присматривает за ними стариковским взглядом», — прокомментировала ФАН глава Абрамово.

А вот в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области с удивлением отметили высокий профессионализм 60-летнего пенсионера. Он не просто пришел на помощь, а действовал грамотно и оперативно, считают в ведомстве.

«Я восемь лет отработал в пожарной службе, был спасателем в 80-х годах. Правда, в то время ни разу не приходилось видеть в огне детей, слава Богу. Страшно это», — рассказал ФАН Владимир Гурдашев.

Спасенная от гибели детей и утраты дома многодетная семья в Абрамово поселилась недавно. Во время происшествия отец семейства был в командировке, а мама уехала за средней дочкой в детский сад в районный центр. Односельчане рассказывают, ближе заботливого соседа в этом поселке у них никого нет.