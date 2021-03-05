Застрявшая на рельсах маршрутка парализовала движение трамваев в Новосибирске

Новосибирск, 5 марта. В утренние часы остановилось движение трамваев на улице Учительской.

Работу электротранспорта парализовала застрявшая в трамвайных рельсах пассажирская маршрутка №30. Водитель не сумел справиться с управлением микроавтобуса из-за снега.

«Пассажиры вышли и попытались сдвинуть его с места, но даже десятерым крепким мужчинам этого не удалось. Движение трамваев на участке было остановлено в обоих направлениях», — сообщают свидетели происшествия.

Инцидент попал на видео очевидцев.

Ранее сообщалось, что качество уборки снега в Новосибирске проверит прокуратура. С требованием к надзорному органу обратился независимый депутат горсовета Ростислав Антонов из-за снежного коллапса на дорогах, тротуарах и во дворах города.