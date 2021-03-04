Снежный коллапс на дорогах Новосибирска обернулся проверкой прокуратуры

Новосибирск, 4 марта. Новосибирская прокуратура проведет проверку качества и своевременности уборки снега и наледи с дорог и тротуаров города.

Проверить уборку снега в Новосибирске потребовал независимый депутат горсовета Ростислав Антонов из-за снежного коллапса, скользких тротуаров и постоянных заторов на дорогах города.

«Сложно припомнить, когда наш город убирался так плохо. Огромные сугробы лежат на остановках, завалены выезды из дворов, пешеходные переходы. Всё это создает реальную угрозу жизни и здоровью новосибирцев. При этом, проблема с уборкой носит длящийся характер. За последние месяцы я не видел ни одного тротуара, проезжей части или двора жилого дома, который был бы убран в соответствии с нормативными требованиями государственного стандарта», — прокомментировал ФАН депутат.

По его словам, грязный снег почти не вывозится, незаконно складируется на тротуарах и газонах.

«Все это нарушает права жителей на комфортную и безопасную окружающую среду и поэтому обязательно должно быть пресечено. Мною направлено заявление в прокуратуру с просьбой провести комплексную проверку работы городских служб, ответственных за содержание улично-дорожной сети», — добавил Антонов.

Он также призвал новосибирцев фиксировать участки с неубранным снегом и сообщать ему точный адрес нарушения для дальнейшей проверки.

Напомним, ранее новосибирские коммунальщики организовали снегоотвал прямо на пешеходном переходе у кинотеатра «Победа». Длинный сугроб высотой больше двух метров оставили после уборки снега с проезжей части на улице Ленина возле здания №7. Попавшие в дорожную западню новосибирцы были вынуждены брать переход штурмом.