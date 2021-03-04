Режим черного неба: Новосибирск могут включить в программу «Чистый воздух»

Новосибирск, 4 марта. Представители экологической партии «Зеленые» обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить город Новосибирск в программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Обращение подписано председателем партии Анатолием Панфиловым, его заместителем Владимиром Кирилловым и депутатом горсовета Игорем Украинцевым.

«На взгляд авторитетного экспертного общества, благоприятная экологическая обстановка входит в число обязательных критериев по определению качества и уровня жизни населения. В Новосибирской области ситуация складывается катастрофическая, проблема требует комплексного и согласованного решения», — говорится в тексте документа.

По данным авторов письма, за последние два месяца в городе трижды объявляли режим неблагоприятных метеорологических условий с высоким уровнем концентрации вредных примесей в воздухе. На протяжении трех лет Новосибирск входит в рейтинги самых загрязненных городов.

«Режим так называемого «черного неба», о котором мы раньше и не слышали, сейчас вводится регулярно. Медики говорят о росте заболеваемости органов дыхания у новосибирцев. Солнце зимой из-за «угольных» туч мы стали видеть гораздо реже», — комментирует ситуацию на своей странице в Facebook новосибирский депутат Игорь Украинцев.

На сегодняшний день в федеральный проект «Чистый воздух» входит 12 промышленных центров России с критическими показателями загрязнения воздуха. К завершению программы совокупный объем выбросов в этих городах должен сократиться на 20 процентов.