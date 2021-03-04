В Новосибирске из-за снегопадов запретили движение большегрузов

Новосибирск, 4 марта. Мэрия Новосибирска ввела двухдневные ограничения на транзит грузовиков по городу.

Запрет введен из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий, сообщают ФАН в Госавтоинспекции Новосибирска.

«Ограничение движения большегрузных транспортных средств введены в периоды с 16:00 до 24:00 часов 4 марта, с 07:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 24:00 часов 5 марта», — рассказали ФАН в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

В ведомстве также предупредили водителей о старте профилактических рейдов «Нетрезвый водитель», что также может привести к временному усложнению дорожной ситуации.

«На некоторых участках дорог автомобильное движение будет ограничено из-за проведения сплошных проверок водителей на трезвость. В связи с этим, просим жителей в эти дни заранее планировать маршрут движения по дорогам города либо воспользоваться услугами общественного транспорта», — сообщила ФАН инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения Анна Варнавская.

Операция Госавтоинспекции запланирована с 5 по 10 марта.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток в городе Новосибирске ожидаются обильные осадки в виде снега, метели.

Напомним, несколькими днями ранее седельный тягач Volvo FH12, объезжая дорожные заторы, застрял под газопроводом в частном секторе Дзержинского района. ДТП фуры с газовой трубой произошло на улице Планетной.