Десятки людей эвакуировали спасатели из горящего дома в Новосибирске

Новосибирск, 4 марта. Во время пожара в жилом 25-этажном доме на улице Дуси Ковальчук огнеборцы эвакуировали девять детей и 29 взрослых.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел поздним вечером 3 марта в пустой квартире на 14-м этаже здания, едкий дым распространился на верхние помещения. В помощи спасателей нуждались десятки человек.

«На верхних этажах присутствовало сильное задымление, жильцы некоторых квартир просили о помощи. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали 38 человек, из них 9 детей. Никто из них не пострадал», — сообщили ФАН пресс-службе ведомства.

К приезду пожарных огнем была охвачена одна комната целиком, в самой квартире никого не было. Все жильцы смогли вернуться в свои квартиры после дымоудаления. Всего в спасательной операции участвовали 34 человека и 12 единиц техники МЧС.

Напомним, ранее новосибирские огнеборцы предотвратили взрыв пяти газовых баллонов при пожаре на рынке в Октябрьском районе города. Утреннее происшествие спровоцировало дорожный коллапс.