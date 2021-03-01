Подозреваемый в браконьерстве чиновник назначен главой района в Новосибирской области

Новосибирск, 1 марта. На третий срок переназначен 52-летний глава Убинского района Олег Конюк. Прокуратура обвиняет его в браконьерстве.

Как рассказали ФАН в убинском Совете депутатов, в поддержку действующего главы на минувшей сессии проголосовало 17 из 25 народных избранников.

Олег Конюк возглавляет администрацию района на протяжении десяти лет. Последние два назначения прошли по конкурсу, второй срок сопровождался несколькими уголовными делами.

«В отношении господина Конюка Следственным комитетом и прокуратурой были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, вмешательстве в предпринимательскую деятельность, незаконном хранении боеприпасов и браконьерстве. Часть уголовных дел была закрыта по истечению срока давности и за незначительностью причиненного ущерба потерпевшим», — рассказала собеседница ФАН из представительного органа.

Самый громкий судебный процесс о незаконной охоте на лосей завершился для Конюка оправдательным приговором районного суда и 3 марта этого года по требованию прокуратуры будет пересмотрен в зале Новосибирского областного суда. В прокуратуре Убинского района ФАН рассказали, что считают его и других участников преступления виновными по части 2 статьи 258 Уголовного Кодекса РФ.

Напомним, по версии следствия, зимой 2018 года чиновник участвовал в групповом незаконном убийстве беременной лосихи и двух самцов лося с применением четырех снегоходов. В группу так называемых «VIP браконьеров» помимо главы Убинского района вошли его приятель, директор, охотовед и егерь охотничьего хозяйства ООО «Таргет», на территории которого и произошло преступление.

Первого декабря 2020 года Барабинский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, лишь одного — егеря ООО «Таргет» Михаила Мазиева, признавшего свою вину, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Остальных подсудимых — директора «Таргета» Виктора Камынина, охотоведа Алексея Карабака, а также главу Убинского района Олега Конюка с приятелем Александром Нехаевым суд признал невиновными. В законную силу решение не вступило.