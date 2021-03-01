В центре Новосибирска дорожники засыпали пешеходный переход

Новосибирск, 1 марта. Временный снегоотвал организовали новосибирские коммунальщики на пешеходном переходе у кинотеатра «Победа».

Длинный сугроб высотой больше двух метров оставили после уборки снега с проезжей части на улице Ленина возле здания №7.

Попавшие в дорожную западню новосибирцы были вынуждены брать переход штурмом. Очевидцы сняли картину на видео.

Напомним, ранее американцы объяснили огромное количество выпавшего снега «теорией большого заговора». Снег стал причиной коллапса во многих штатах США. Местные жители уверены, осадки вызваны искусственно.