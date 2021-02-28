Скачок цен на бензин и дизельное топливо зафиксировали в Новосибирске

Новосибирск, 28 февраля. Новосибирскстат опубликовал данные о нехарактерном росте потребительской цены на автомобильное топливо в регионе.

Как сообщают в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики, за одну неделю февраля стоимость топлива в Новосибирске выросла от 0,1% до 0,3%. Больше всего удорожание коснулось автомобильного бензина марки АИ-92.

«На прошедшей неделе в городе Новосибирске наблюдалось повышение потребительских цен на дизельное топливо на 0,1% и автомобильный бензин марок АИ-92 на 0,3%, АИ-95 и АИ-98 — на 0,2%», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняют эксперты, автозаправочные станции города продают бензин марки АИ-92 по ценам в диапазоне от 42,40 до 43,70 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,35 до 46,75, марки АИ-98 — от 50,30 до 54,45, дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 рубля за 1 литр.

В аналогичный период прошлого года цены на топливо не менялись.

В свою очередь, рядовые автомобилисты заявляют, что рост цен на новосибирских АЗС стали замечать еще с декабря 2020 года. По словам потребителей, продавцы увеличивали стоимость заправки каждую неделю на несколько копеек за литр.

«С 13 декабря по 28 февраля цена на бензин марки АИ-92 выросла на 1,5 рубля, с 41,60 до 43,10 рублей за литр», — отмечает автомобилист Олег Махортов.

Напомним, ранее в России зафиксировали рост цен на плодоовощную продукцию, по данным Росстата, в среднем они поднялись на 0,7 процента. Морковь прибавила в стоимости 1,3%, картофель — 2,2%, лук — 1,2%, а белокочанная капуста подорожала на 0,9%. В это же время выросла стоимость куриных яиц.