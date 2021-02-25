Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирске

Новосибирск, 25 февраля. В лобовом столкновении с пассажирским автобусом №97 в Октябрьском районе города погиб 35-летний водитель Toyota.

Как сообщили ФАН в новосибирской Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло в утренние часы на улице Никитиной.

«Водитель 1985 года рождения на автомобиле Toyota Premio не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся автобусом «ЛиАЗ». Столкновение произошло у дома №38», — рассказали ФАН в ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

В результате ДТП водитель легковушки получил смертельные травмы и умер до приезда медиков. В салоне автобуса находилось 25 человек, по предварительным данным, никому из них медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, днем ранее смертельное ДТП произошло в Кировском районе города. 23-летний водитель автомобиля Mercedes ML сбил 75-летнюю женщину-пешехода. Во время метели она переходила улицу Немировича-Данченко по проезжей части. Пострадавшая погибла на месте.