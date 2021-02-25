Спасатели ликвидировали крупный пожар с газовыми баллонами в Новосибирске

Новосибирск, 25 февраля. Взрыв пяти газовых баллонов при пожаре предотвратили новосибирские огнеборцы в Октябрьском районе города.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, о происшествии на улице Высоцкого стало известно в 4:20 часов — горел киоск хлебобулочных изделий на микрорынке. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через восемь минут.

«Из торгового павильона эвакуировано 5 газовых баллонов, произошло частичное обрушение перекрытия. На месте работали силы и средства по повышенному рангу», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Пожар локализован на общей площади 450 квадратных метров, очаг возгорания находился в перекрытии кровли. Горел утеплитель размером 7х100 метров. Тушение осложнялось конструктивными элементами строения, уточняют в МЧС.

По оперативной информации, пострадавших нет. Для подачи воды на ликвидацию возгорания сотрудниками ГИБДД была частично перекрыта улица. Это спровоцировало транспортный коллапс. Жители близлежащих домов были вынуждены пересесть с личного на общественный транспорт.

Как сообщают очевидцы, пострадало несколько торговых точек.