Водитель Mercedes-Benz убил пенсионерку в Новосибирске

Новосибирск, 24 февраля. В Кировском районе города водитель легковушки сбил насмерть пожилую женщину.

Смертельное ДТП произошло днем на проезжей части у дома № 126 по улице Немировича-Данченко.

«23-летний водитель автомобиля Mercedes ML двигался в сторону Октябрьского моста и совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью, погибла на месте. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили ФАН в ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

По сообщению очевидцев, от удара с погибшей слетела обувь, у автомобиля заметны повреждения спереди справа.

Напомним, ранее женщина 1941 года погибла под колесами грузового автомобиля «Урал» во дворе жилого дома. Трагедия произошла в Советском районе города во время уборки снега.