Мэрия Новосибирска сносит крупный гаражный кооператив в пойме реки Каменки

Новосибирск, 21 февраля. Новосибирские власти выселяют гаражный кооператив «Металлист» в Дзержинском районе города, чтобы построить на его месте ландшафтный парк «Каменка».

Как стало известно ФАН, по решению мэрии Новосибирска в пойме реки Каменки ведется демонтаж 400 гаражей. Работы начались в конце января и вызвали большое недовольство жителей.

«Непонятные люди буквально заполонили гаражное общество. Массово скупают, режут эти контейнеры, вывозят на КамАЗах через двор жилого дома на улице Есенина, 12. Обстановка ужасная: горы мусора, разруха, жгут старые покрышки и деревяшки, вся копоть летит к жилым домам», — рассказал ФАН член ГК Александр Кузовлев.

По мнению владельцев гаражей, власти не предупредили их заранее и поставили в безвыходное положение, при котором имущество приходится сдавать в металлолом. На этот «пир» со всего города слетелись искатели дешевого металла и начали ходить по пятам владельцев гаражей, накаляя и без того напряженную ситуацию.

В январе собственники направили в мэрию коллективное обращение об отсрочке демонтажа, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия, до 1 июня. Но ответ так и не получили.

«У нас никогда не было договора аренды, мы незаконно стоим на муниципальной земле и это хорошо понимаем. Люди возмущаются, что о демонтаже не предупредили заранее, да еще обязали убрать гаражи зимой», — объяснил ситуацию ФАН председатель ГК Мазанов.

В организации, ответственной по сносу нестационарных объектов в Дзержинском районе, ФАН пояснили, что решение о незаконности размещения кооператива принято специальной комиссией мэрии 22 января, информация была размещена на официальном сайте города. Согласно документу, все металлические гаражи признаны незаконными самовольными постройками и подлежат сносу.

«Собственнику дается семь дней, чтобы он убрал гараж, по истечению этого срока мы имеем право увозить принудительно на специализированную муниципальную стоянку временного хранения до востребования собственником своего имущества. Этот срок вышел 29 января 2021 года. То, что люди сейчас жалуются, это уже пустые слова всего лишь», — прокомментировал ФАН представитель подрядчика Илья Зиновьев.

Он отметил, работы ведутся в рамках подготовки строительства парка городского значения «Каменка». Демонтажу подлежит 400 гаражей, и 70% из них уже демонтировано.

Начало работ по благоустройству рекреационной зоны в пойме реки Каменки запланировано на 2022 год. К этому времени мэрии предстоит разработать дизайн-проект, посчитать и обосновать его стоимость, пройти государственную экспертизу и выбрать генерального подрядчика. В целом идея сводится к созданию естественного ландшафтного парка с обустроенными зонами для детей, спортсменов и собак – всего 10 площадок, включая экотропы и визит-центры.

«Согласно проекту для строительства парка со стороны Лежена будет построена технологическая дорога, там демонтировано двести гаражей. Дальше после сноса на территории будет проводиться планировка и уборка мусора», — добавил специалист.

Проект реализуют в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, Есенина, Трактовой, Волочаевской и переулка Трикотажстроя.