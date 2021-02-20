Массовая проверка водителей на трезвость пройдет в праздничные дни в Новосибирске

Новосибирск, 20 февраля. Усиленный режим контроля за новосибирскими автомобилистами на городских дорогах анонсировала Госавтоинспекция в праздничные выходные.

«С 21 по 24 февраля сотрудники инспекции будут обращать особое внимание на водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в рамках рейда «Нетрезвый водитель»», — сообщили ФАН в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

По данным ведомства, только с начала года пьяные автомобилисты устроили 19 дорожных аварий с материальным ущербом — по семь автокатастроф в Октябрьском и Ленинском районах, еще пять — в Калининском.

«За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения водителю транспортного средства грозит лишение права управления до двух лет и административный штраф в размере 30 000 рублей», — напоминают в ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининском районе города мужчина с признаками наркотического опьянения за рулем Ford Maverick устроил ДТП и во время происшествия вместе с пассажиром потерял сознание.