Грузовой «Урал» насмерть сбил пенсионерку в Новосибирске

Новосибирск, 20 февраля. Смертельное ДТП с пешеходом произошло в Советском районе города.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции Новосибирска, 19 февраля женщину 1949 года рождения сбил грузовой автомобиль высокой проходимости «Урал», который занимался уборкой снега во дворе жилого дома №13 по улице Академика Лаврентьева. В момент происшествия он ехал задним ходом.

«В результате пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице», — сообщили ФАН в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

Напомним, ранее в Кировском районе города водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая сделала ему замечание за неправильную парковку. Инцидент произошел во дворе жилого дома №20 на улице Чистякова днем 15 февраля.