Серийных похитителей аккумуляторов задержали в Новосибирске

Новосибирск, 17 февраля. Серию краж автомобильных аккумуляторов раскрыли сотрудники ДПС в Октябрьском районе города.

Полный багажник ворованных АКБ обнаружил экипаж полка дорожно-патрульной службы ночью при досмотре Honda Fit на улице Татьяны Снежиной, у дома №49.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции Новосибирска, злоумышленниками оказались трое молодых людей — водитель и двое пассажиров.

«Задержанные пояснили, что АКБ сняли с шести автомобилей, припаркованных в Октябрьском и Дзержинском районах. Впоследствии они указали, с каких именно. Двое из собственников установлены, оба потерпевших написали заявления о краже», — сообщили ФАН в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

Подозреваемые вместе с автомобилем доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции №6 «Октябрьский».