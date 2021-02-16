Прокуратура проверит законность стройки на месте памятника в центре Новосибирска

Новосибирск, 16 февраля. В тихом центре Новосибирска, на месте непризнанного памятника истории, незаконно строится жилой дом.

Об этом ФАН рассказал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Как стало известно господину Антонову, новое строительство ведется без разрешительных документов и в зоне с особым режимом использования, поскольку находится в границах охранной зоны исторического памятника регионального значения — жилого дома 1915 года постройки №16 на улице Коммунистической.

«Земля принадлежит частному лицу, но каких-либо разрешений на проведение строительных работ в данном месте мэрией никому не выдавалось. Ранее здесь располагался дом №14, он был включен в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, но в 2019 году вследствие сильнейших разрушений был полностью утрачен», — рассказал ФАН Ростислав Антонов.

Сейчас на месте разрушенного исторического ансамбля развернуты две строительные площадки: по реконструкции дома-памятника №16 и возведению нового здания на месте 14-го дома. Однако обе стройки, по данным мэрии, несанкционированные, а строительный котлован вырыт почти в метре от соседнего жилого дома.

«Ранее застройщик утверждал, что снесенный 14-й дом будет воссоздан из тех же кирпичей, но, по словам жителей, габариты существенно изменены, да и кирпичи не похожи на те, что были», — добавил Ростислав Антонов.

Он также отметил о необходимости прокурорского надзора за реставрацией дома-памятника №16, который относится к редкому для Новосибирска деревянному модерну. Согласно паспорту объекта, работы ведутся ООО «СибСтрой» на основании разрешения на строительство от 2015 года и должны были завершиться в декабре прошлого года. Однако, по словам жителей ближайших домов, ремонт почти не ведется, хотя само здание приросло кирпичной пристройкой. В мэрии города также отрицают согласование этих работ.

«Мэрией города Новосибирска разрешение на строительство, реконструкцию жилого дома по улице Коммунистической, 16 не выдавалось. Обращений за подготовкой и выдачей градостроительных планов, заявлений о выдаче разрешений и документов, предусмотренных Градостроительным кодексом, в управление архитектуры и градостроительства города не поступало», — сообщили в мэрии.

В ближайшее время по требованию депутата обе несанкционированные стройки в охранной зоне памятника должна проверить прокуратура.