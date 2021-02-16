В Новосибирске автохам наехал на женщину с коляской, которая сделала ему замечание

Новосибирск, 16 февраля. В Кировском районе города водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая сделала ему замечание за неправильную парковку.

Инцидент произошел во дворе жилого дома № 20 на улице Чистякова днем 15 февраля.

Как сообщили очевидцы, женщина вышла из подъезда с детской коляской и, проходя мимо стоящего на газоне автомобиля, спросила у мужчины за рулем о мотивах парковки в неположенном месте. В ответ водитель развернулся и наехал на молодую маму, зацепив и коляску с младенцем.

«В результате девушку 1984 года рождения с переломом правой ноги доставили в больницу. Ведется административное расследование данного происшествия, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили ФАН в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

Напомним, ранее девочка 2017 года рождения пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Первомайском районе города. Она находилась в детском кресле на заднем пассажирском сидении, пристегнутая пятиточечным ремнем безопасности.