В Новосибирске закрывают старейший родильный дом

Новосибирск, 24 января. Коллектив и пациентов родильного дома № 2 переводят в новый перинатальный центр региона.

Как рассказали ФАН в Минздраве Новосибирской области, широкопрофильное медицинское учреждение заработает с 1 февраля 2021 года в новом здании областной клинической больницы. К нему присоединяется городской родильный дом № 2.

«Происходит реорганизация родильного дома в связи с открытием перинатального центра. Надеемся, коллектив перейдет в полном составе», — сообщила ФАН руководитель пресс-службы ведомства Светлана Шуваева.

По ее словам, здание родильного дома на улице Чехова остается в структуре здравоохранения Новосибирской области. После проведения ремонтных работ в нем будет открыто поликлиническое отделение.

Против закрытия роддома выступают жители города. Они боятся, что старое здание больницы снесут, а на его месте появятся объекты точечной застройки.

Родильный дом № 2, рассчитанный на 1800 родов в год, считается одним из самых старейших медицинских учреждений в Новосибирске, его зданию больше 80 лет, и оно не соответствует современным медицинским стандартам. Осенью прошлого года роддом был перепрофилирован под ковидгоспиталь, пациентов перевели в другие учреждения города. На доступности медицинской помощи беременным женщинам ситуация никак не сказалась.