Новосибирск, 19 декабря. Независимый депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, участвовавший в коалиции «Новосибирск 2020», назвал новое расследование об отравлении Навального стереотипным.

По его мнению, после публикации расследования международной команды Bellingcat отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией «новичком» выглядит хрестоматийной клюквой, ориентированной на западного читателя, а сам блогер вряд ли вернётся в Россию в ближайшие годы.

«В новом расследовании очевидные, бросающиеся в глаза различия случаев в Солсбери и Томске отметаются как несущественные. Просто у русских тоже есть свои традиции: пить водку, играть на балалайке, разводить медведей, ну и если кого нужно убить — то травить. Причём исключительно «новичком». Это очень стереотипная подача изложения, а поэтому не может заслуживать серьезного внимания», — прокомментировал ФАН Ростислав Антонов.

Напомним, ранее расследование об отравлении блогера в ходе большой пресс-конференции прокомментировал президент России Владимир Путин, он заявил, что работа Навального — не что иное, как легализация информации, которую раздобыли сотрудники американских спецслужб.