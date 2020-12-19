Мэрия Новосибирска заморозила искусственный разум по управлению городом

Новосибирск, 19 декабря. Контрольно-счетная палата выявила необоснованные траты бюджета на сумму 16,6 млн рублей на создание комплексной транспортной модели города Новосибирска.

Искусственный интеллект презентовали лично мэру Анатолию Локтю пять лет назад. Однако до настоящего времени результаты этих работ так никем и не использовались.

«Со дня приемки транспортной модели прошло больше четырех лет, результаты не использованы по назначению и неизвестно о планируемых направлениях ее использования. Ситуация свидетельствует о неэффективном расходовании средств бюджета города на сумму 16 670 тысяч рублей», — заключили в новосибирском КСП.

Виртуальную копию города с системой управления движением разработали специалисты Сибирского госуниверситета путей сообщения. Программа моделирует точную дорожную ситуацию и предлагает наиболее удобные варианты решения. С ее помощью можно увидеть, как изменится загрузка улиц и перекрестков после строительства нового микрорайона, или как оптимально отрегулировать светофоры для устранения заторов.

В конце 2017 года в целях моделирования движения транспорта и пассажиропотока на улично-дорожной сети при проработке вариантов размещения Ледового дворца спорта, комплекс программных модулей PTV Vision был передан во временное пользование Управлению заказчика по строительству подземных транспортных сооружений. Но и это учреждение им не воспользовалось.