Спрятавшая в морозилке ребенка 14-летняя сибирячка предположительно родила в бане

Новосибирск, 28 октября. Сотрудники следственного управления СКР по Новосибирской области инициировали доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного в морозильной камере.

Как стало известно ФАН, накануне в одну из детских областных больниц была госпитализирована 14-летняя жительница села Ярково Новосибирского района. Скорую помощь вызвала мама девочки, сообщив, что дочка пришла после бани и всю ночь стонала из-за болей в животе. С подозрением на аппендицит подростка стал осматривать фельдшер, которому девочка поведала истинную причину ухудшения здоровья. А также рассказала, что родила мертвого малыша и в тайне от родителей спрятала его в морозилке.

На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, слова девочки подтвердились. По имеющемся данным, на текущий момент девочка находится в удовлетворительном состоянии. Ее здоровью ничего не угрожает.

Изучением обстоятельств случившегося так же лично занялась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области – Надежда Болтенка. По информации уполномоченного, девочка состояла на учетах в ПДН в связи со систематическими прогулами, однако в школе преподаватели отмечали ее успехи в учебе. Подросток воспитывалась в полной семье. Папа трудится на местном предприятии, мама является домохозяйкой.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области обнаружили в холодильнике тело ребенка. Следователи выясняют подробности инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несовершеннолетнюю направили на дачу показаний.