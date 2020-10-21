Новосибирским школьникам продлили каникулы из-за коронавируса

Новосибирск, 21 октября. Школьникам Новосибирской области продлили каникулы из-за коронавируса, передает пресс-служба регионального правительства.

Решение было принято на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе, которое провел губернатор Андрей Травников.

«Принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы», — пишет пресс-служба.

Кроме того, была запрещена работа общепита и ночных заведений с 00.00 по 8.00. Ограничение не касается заведений в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Ранее председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов сообщил, что каникулы в петербургских школах могут продлить. Также председатель городского родительского комитета отметил, что для детей очень важно в максимальной степени придерживаться очного образования, чтобы не снижалось качество образования.