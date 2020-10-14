Назван мотив убийства трансгендера под Новосибирском

Новосибирск, 14 октября. Родственница трансгендера из Новосибирской области назвала мотив его убийства, передает телеканал «360».

Канал взял комментарий у тети погибшего, которая и раскрыла вероятную причину убийства трансгендера.

«Тут просто очевиден мотив уже стал. Я устала читать дурацкие новости, что это из-за ревности, что там любовники и всякий бред… Он изначально хотел завладеть его телефоном, потому что там у него была сумма на карточке. И вот сам конфликт весь из-за этого, а не то, что пишут», — рассказала собеседница.

Инцидент произошел 5 октября текущего года. В убийстве подозревается местный сотрудник ППС. По версии следствия, задержанный у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области задушил своего знакомого, после чего скрыл его тело за территорией населенного пункта. Причиной мог стать конфликт.