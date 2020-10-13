Полицейского из Новосибирска подозревают в убийстве трансгендера

Новосибирск, 13 октября. Сотрудник ППС подозревается в убийстве трансгендера в новосибирском селе, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 5 октября текущего года. По версии следствия, задержанный у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области задушил своего знакомого, после чего скрыл его тело за территорией населенного пункта. Причиной мог стать конфликт.

Труп убитого обнаружили 13 октября. На его теле были следы насильственной смерти в виде удушения.

Источник издания сообщил, что внешне убитый похож на женщину, но физически это мужчина. По его словам, у убитого и подозреваемого завязались отношения, но произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Петербурге задержали активиста, читавшего лекцию о трансгендерах детям. Мероприятие проходило совместно с проектом «Политические среды» Либертарианской партии.