В Новосибирске пожилая воспитательница детсада подрабатывает в секс-шопе

Новосибирск, 3 октября. Пожилая воспитательница детского сада в свободное от работы время подрабатывает в секс-шопе в Новосибирске. Женщина заявила, что ей просто нравится помогать людям. Об этом сообщает NGS.

Женщина никогда не скрывала своего необычного хобби, а также без стеснения говорит о своем возрасте. По ее словам, она находится в категории за 50. При этом работа в секс-шопе прельщает ее не из-за денег.

Отмечается, что она имеет медицинское образование, однако в 90-х годах прошлого века вела собственный бизнес, потому что так сложились обстоятельства. Женина рассказала, что дело было очень прибыльным, поэтому на него обратили внимание бандиты. Ей пришлось закрыть свое дело, после чего она устроилась воспитательницей в частный детский сад.

«С детьми интересно, но тяжело. Ты столько любви от них получаешь!» — говорит воспитательница.

Что касается ее необычной подработки в магазине для взрослых, то туда она устроилась по наставлению друзей своей дочери.

«Молодому человеку делать в консультантах нечего — вы с большей охотой обратитесь к взрослому человеку, потому что это другой уровень отношений. Да, молоденький консультант может все знать, но я всегда говорю: «Знать и мочь — это разные вещи», — рассказала женщина.

Она подчеркнула, что ей нравится помогать молодым парам, которые обращаются к ней за советом.