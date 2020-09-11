Полуторагодовалого мальчика из Сибири несколько месяцев пытали и избивали

Омск, 11 сентября. Малыша со следами побоев и пыток, отбитой селезенкой и рахитом доставили в больницу Омской области, сообщается на сайте СК РФ по региону.

По предварительным данным, полуторагодовалый мальчик из аула Коянбай регулярно подвергался физическому насилию. Ребенок жил с 20-летней матерью и ее беременной знакомой. Вместе с ними проживали еще трое детей.

Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к издевательствам над ребенком. Как пишет Telegram-канал «112», после смерти мужа девушка поселилась у соседей вместе со своим ребенком.

Она помогала им по дому, а ей предлагали за это крышу над головой и еду. Девушка настаивает, что соседи вынудили ее вести хозяйства, а мальчика связывали, заклеивали рот скотчем.

Мать объяснила, что не хотела жаловаться в полицию на соседей. Те якобы пригрозили ей, что напишут заявление в органы опеки, и малыша отберут. Сами же сожители говорят обратное, они обвиняют девушку в побоях.

Правоохранители возбудили уголовное дело об истязании малолетнего, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель российской столицы пойдет под суд за насилие над своими детьми. Мужчина употреблял алкоголь и поднимал руку на несовершеннолетних.