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Омские продавцы заставили подростка надеть пакет вместо маски

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Омские продавцы заставили подростка надеть пакет вместо маски

Омск, 25 августа. Жительница Омска пожаловалась на продавцов одного из магазинов, заставивших ее сына надеть полиэтиленовый пакет вместо маски.

Подросток рассказал матери, что зашел в супермаркет на улице Лукашевича. Он забыл маску дома, но думал, что ему и так продадут товар. Однако продавцы не стали обслуживать без средства защиты.

Парень предложил прикрыть лицо верхней одеждой, но продавцы отказались. Они дали ему мешочек с прорезями для ушей.

«Он ей говорит, мол, в такой маске же задохнуться можно. Она ответила, что еще никто не задохнулся»,  — рассказала возмущенная омичка, ее слова передает издание «Ридус».

Женщина назвала этот случай «маразмом». По ее мнению, нет ничего хуже, чем носить пакет на голове, если нет защитного средства.

Ранее сообщалось о другом казусе в магазине, который тоже произошел в Омске. Пенсионерка без маски попыталась оплатить покупку на кассе, но ей отказали.

Тогда она тут же сняла с себя трусы и прикрыла ими лицо. Но продавцов ее смекалистость возмутила.

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