Житель Омска застрелил механика из-за комментария в соцсетях

Омск, 18 августа. Житель Омска застрелил мужчину из-за негативного комментария в Сети, сообщили в УМВД России по Омской области.

По данным правоохранителей, 12 августа мужчина прокомментировал ролик в соцсетях. Он раскритиковал нарушение ПДД.

Другой пользователь ответил на его сообщение, после чего омичи начали оскорблять друг друга. Участники спора договорились встретиться 15 августа на улице Декабря и выяснить отношения лично.

Оказалось, что один из них приехал с пневматической винтовкой и открыл огонь по оппоненту. Мужчина получил ранение в грудь и скончался на месте.

Полиция задержала стрелка и взяла оружие на экспертизу. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Погибшим оказался механик СТО.

Ранее сообщалось, что в Петергофе во время распития алкоголя мужчина застрелил своего знакомого.