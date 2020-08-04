Десантники подрались с продавцом из-за дынь и арбузов в Новосибирске

Новосибирск, 4 августа. Двое мужчин в тельняшках устроили драку с продавцом фруктового ларька в Новосибирске. Парни попытались похитить с торгового прилавка две дыни и два арбуза. Видеозапись происшествия была опубликована в группе «Инцидент Новосибирск».

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 3 августа на улице Петухова. К торговому ларьку подошли двое неизвестных мужчин и взяли с прилавка несколько дынь и арбузов, однако продавец не сразу понял, что мужчины не намерены расплачиваться за фрукты.

Продавец попросил их заплатить, однако те ответили отказом, заявив, что «их праздник продолжается». Словесная перепалка молниеносно переросла в рукопашный поединок, в котором численное преимущество было у десантников. Однако вскоре на помощь к продавцу подоспели семеро мужчин.

Любители бесплатных фруктов явно не ожидали такого поворота событий. Вначале они предприняли попытки одолеть толпу, но быстро поняли, что совладать с разъяренными противниками не получится, передает «Царьград».

Отмечается, что правоохранителей на место происшествия ни одна из сторон вызывать не стала. Подчеркивается, что потасовка происходила на глазах у детей, которые наблюдали за всем происходящим со стороны.

«Хотелось бы, чтобы десантники подавали подрастающему поколению совсем другой пример», – прокомментировал ситуацию один из очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске парни в форме ВДВ украли флаги с витрины магазина и пытались продать их на рынке, передает Kp.ru.