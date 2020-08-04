Доплату к пенсии получат почти 100 тысяч жителей Новосибирской области

Новосибирск, 4 августа. Доплату к пенсии смогут получить около 100 тысяч жителей Новосибирской области. Об этом сообщает региональное министерство труда и соцразвития.

В ведомстве подчеркнули, что доплата является региональной. Ее размер устанавливают центры соцподдержки населения по месту проживания пенсионера. Выплаты осуществляются с первого числа следующего месяца с момента получения обращения.

Отметим, что речь идет о выплате разницы между размером прожиточного минимума, который в области равен 9 487 рублей, и общей суммой материального обеспечения пенсионера. Иными словами, если его доход меньше установленного прожиточного минимума.

Заявление на оформление доплаты не нужно подавать только детям-инвалидам и лицам младше 18 лет, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца.

По оценкам ведомства, доплату могут получить 99 655 пенсионеров.

Стоит отметить, что по мнению профессора ВШЭ Евгения Гонтмахера, пенсии в России можно повысить. Эксперт считает, что нужно изменить систему в стране — ввести «плавающий» пенсионный возраст. Профессор допустил, что к такому решению в России могут прийти, но для этого нужна инновационная и высокопроизводительная экономика.