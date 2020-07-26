Полиция разыскивает участников массовой драки у общежития в Новосибирске

Новосибирск, 26 июля. Массовая драка произошла у общежития Новосибирского государственного технического университета. В обстоятельствах и причинах случившегося разбираются правоохранители. Об этом рассказал представитель ГУ МВД по региону.

По имеющейся информации, инцидент произошел около 18.00 (по московскому времени). В полицию позвонила одна из жительниц общежития, которое расположено на улице Космической в Новосибирске. Девушка пожаловалась на сильный шум на площадке около здания.

«Однако к моменту прибытия полиции все участники событий скрылись», — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что в драке принимали участие около 10 человек. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление нарушителей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьино произошел ряд конфликтах ситуаций между горожанами. В ходе одного из них мужчине были причинены телесные повреждения и пострадал его автомобиль, передает РИАМО.