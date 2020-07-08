Новосибирцам рассказали, как решить спор родителей из-за «коронавирусных» выплат

Новосибирск, 8 июля. Некоторые родители столкнулись с проблемой получения выплаты на детей из-за того, что бывший супруг или супруга опередили их с подачей заявления в ПФР. Жителям Новосибирска объяснили, как избежать подобных проблем в дальнейшем.

В апреле президент РФ Владимир Путин объявил, что из-за сложной экономической ситуации связанной с пандемией COVID-19 семьям с детьми будет оказана финансовая помощь. Отличительным моментом «коронавирусных» выплат стала минимизация бюрократических процедур. Получить деньги мог любой из родителей.

Однако один момент из-за скорости принятия решения был не учтен: деньги мог получить разведенный родитель, не проживающий с ребенком.

В новосибирском управлении ПФР объяснили, что дополнительная, июльская, выплата производится по ранее принятым заявлениям. Если ранее выплата была получена родителем, не проживающим с ребенком, нужно обратиться в органы соцподдержки и подтвердить, что ребенок проживает именно с вами, передает Сиб.фм.

В таком случае выплата будет приостановлена и позже направлена тому заявителю, с кем проживает ребенок. Если выплата уже прошла, решать вопрос придется родителям друг с другом.

Как передавал RT, по состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 млн детей от нуля до 16 лет.