В Новосибирске более полумиллиона человек посмотрели парад Победы в онлайн-формате

Новосибирск, 24 июня. Зрителями прямой трансляции парада Победы стали более полумиллиона человек в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Увидеть торжественное шествие парадных расчетов вживую смогли далеко не все жители региона, потому что число зрителей на площади пришлось сократить до минимума из-за пандемии коронавирусной инфекции. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил работу новосибирских СМИ, освещавших парад.

«Я надеюсь, что телезрителям понравился парад, они оценили ту картинку, которую с вашей помощью мы транслировали в различных источниках. Даже федеральный канал «Россия-24» практически полностью поставил наш парад в эфир. Это значит, что не только новосибирцы, но и наши земляки в дальних уголках страны увидели парад», — заявил Травников.

Отмечается, что в этом году в параде также принимали участие представители волонтерского движения «Волонтеры Победы», юнармейцы, а также представители других патриотических движений, передает infox.ru.

После парада губернатор возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы» и на мемориале «Раненый воин», а также принял участие в открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову. Памятник ветерану стал важной частью Аллеи Героев, расположенной на Заельцовском кладбище Новосибирска.